UNFI Salários

O salário da UNFI varia de $91,540 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $181,300 para Analista de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UNFI. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Analista de Negócios
$181K
Analista Financeiro
$91.5K
Recursos Humanos
$111K

Designer de Produto
$106K
Engenheiro de Software
$151K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na UNFI é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $181,300. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na UNFI é $110,550.

