Underdog Fantasy Salários

O salário da Underdog Fantasy varia de $145,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $215,912 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Underdog Fantasy. Última atualização: 10/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $145K
Designer de Produto
Median $216K

Designer UX

Recrutador
Median $183K

Gerente de Produto
$166K
Gerente de Engenharia de Software
$169K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Underdog Fantasy, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

