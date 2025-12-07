Diretório de Empresas
Umpqua Bank
Umpqua Bank Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in United States na Umpqua Bank varia de $120K a $168K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Umpqua Bank. Última atualização: 12/7/2025

$130K - $151K
United States
$120K$130K$151K$168K
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Umpqua Bank in United States é uma remuneração total anual de $167,790. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Umpqua Bank para a função de Analista Financeiro in United States é $119,850.

