umlaut Salários

O salário da umlaut varia de $43,418 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $98,505 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da umlaut. Última atualização: 9/21/2025

Designer Industrial
$53.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$53.2K
Engenheiro de Software
$43.4K

Gerente de Programa Técnico
$98.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na umlaut é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $98,505. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na umlaut é $53,452.

