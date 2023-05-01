Diretório de Empresas
Ultima Genomics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Ultima Genomics Salários

O salário da Ultima Genomics varia de $110,445 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $195,975 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultima Genomics. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Biomédico
$189K
Engenheiro de Hardware
$152K
Engenheiro Mecânico
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Software
$196K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ultima Genomics é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ultima Genomics é $170,643.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ultima Genomics

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos