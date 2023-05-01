Ultima Genomics Salários

O salário da Ultima Genomics varia de $110,445 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $195,975 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultima Genomics . Última atualização: 9/21/2025