Ulta Beauty
Ulta Beauty Salários

O salário da Ulta Beauty varia de $120,146 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $172,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ulta Beauty. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $172K
Cientista de Dados
$120K
Designer de Produto
$126K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ulta Beauty é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $172,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ulta Beauty é $125,625.

