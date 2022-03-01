Ulta Beauty Salários

O salário da Ulta Beauty varia de $120,146 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $172,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ulta Beauty . Última atualização: 9/21/2025