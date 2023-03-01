Diretório de Empresas
Ula
Ula Salários

O salário da Ula varia de $27,118 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $57,128 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ula. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Designer de Produto
$27.1K
Gerente de Produto
$57.1K
Gerente de Projeto
$35.3K

Engenheiro de Software
$49.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ula é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $57,128. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ula é $42,171.

Outros Recursos