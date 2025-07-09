Ujjivan Small Finance Bank Salários

O salário da Ujjivan Small Finance Bank varia de $5,284 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $49,563 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ujjivan Small Finance Bank . Última atualização: 9/21/2025