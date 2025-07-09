Diretório de Empresas
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salários

O salário da Ujjivan Small Finance Bank varia de $5,284 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $49,563 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ujjivan Small Finance Bank. Última atualização: 9/21/2025

Operações de Atendimento ao Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquiteto de Soluções
$49.6K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ujjivan Small Finance Bank é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $49,563. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ujjivan Small Finance Bank é $17,134.

