UHS Salários

O salário da UHS varia de $45,989 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $189,050 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UHS . Última atualização: 9/21/2025