UHS Salários

O salário da UHS varia de $45,989 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $189,050 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UHS. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$46K
Analista de Dados
$60.3K
Engenheiro de Software
$189K

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di UHS adalah Engenheiro de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $189,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di UHS adalah $60,300.

