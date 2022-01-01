Diretório de Empresas
Udaan
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Udaan Salários

O salário da Udaan varia de $3,482 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $118,850 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udaan. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $60K
Gerente de Engenharia de Software
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Produto
Median $85.4K
Contador
$3.5K
Analista de Negócios
$27.9K
Desenvolvimento de Negócios
$119K
Analista de Dados
$17.4K
Designer de Moda
$10.7K
Analista Financeiro
$38.8K
Recursos Humanos
$33.6K
Jurídico
$34.7K
Marketing
$59.6K
Designer de Produto
$36.4K
Gerente de Programa
$58.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Udaan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Udaan é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $118,850. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Udaan é $38,861.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Udaan

Empresas Relacionadas

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos