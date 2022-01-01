Diretório de Empresas
Ubisoft
Ubisoft Salários

O salário da Ubisoft varia de $20,193 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $178,500 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ubisoft. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Desenvolvedor Web

Engenheiro de Software de Jogos

Cientista de Pesquisa

Gerente de Produto
Median $108K
Gerente de Engenharia de Software
Median $116K

Analista de Dados
Median $48.8K
Cientista de Dados
Median $70K
Gerente de Projeto
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Arquiteto de Soluções
Median $119K
Analista de Negócios
$20.2K
Designer Gráfico
$58.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$79.9K
Operações de Marketing
$50.5K
Designer de Produto
$126K
Gerente de Design de Produto
$164K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Pesquisador de UX
$81.4K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ubisoft is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ubisoft is $81,405.

