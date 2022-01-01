Twilio Salários

Diretório de Empresas
O salário da Twilio varia de $25,870 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $623,924 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Twilio. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro de Software
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Gerente de Produto
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Gerente de Engenharia de Software
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Vendas
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Executivo de Conta

Designer de Produto
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Designer UX

Recrutador
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analista de Dados
Median $142K
Engenheiro de Vendas
Median $256K
Cientista de Dados
Median $303K
Analista Financeiro
Median $170K
Gerente de Design de Produto
Median $225K
Gerente de Programa
Median $189K
Analista de Negócios
Median $150K
Atendimento ao Cliente
Median $96K
Gerente de Projeto
Median $248K
Contador
$103K

Technical Accountant

Assistente Administrativo
$175K
Operações de Negócio
$272K
Gerente de Operações de Negócio
$304K
Desenvolvimento de Negócios
$246K
Chefe de Gabinete
$195K
Operações de Atendimento ao Cliente
$220K
Sucesso do Cliente
$75.3K
Gerente de Ciência de Dados
$89.1K
Recursos Humanos
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Jurídico
$151K
Operações de Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arquiteto de Soluções
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Redator Técnico
$238K
Pesquisador de UX
$126K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Twilio, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Twilio, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Twilio, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Twilio é Engenheiro de Software at the IC6 level com uma remuneração total anual de $623,924. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Twilio é $220,710.

Outros Recursos