  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

trivago Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gerente de Engenharia de Software na trivago totaliza €83.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da trivago. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Total por ano
€83.3K
Nível
-
Salário base
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na trivago in Germany é uma remuneração total anual de €114,680. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na trivago para a função de Gerente de Engenharia de Software in Germany é €83,334.

