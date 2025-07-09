TripleTen Salários

Diretório de Empresas
O salário da TripleTen varia de $12,936 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $979,200 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TripleTen. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $96K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$12.9K
Designer Gráfico
$59.2K

Designer de Produto
$68.2K
Gerente de Projeto
$28.9K
Gerente de Engenharia de Software
$979K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at TripleTen is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $979,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripleTen is $63,736.

