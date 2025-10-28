Diretório de Empresas
Trip.com
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Trip.com Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in China mediano de Gerente de Produto na Trip.com totaliza CN¥758K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Trip.com. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Total por ano
CN¥758K
Nível
L5
Salário base
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bônus
CN¥121K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Trip.com?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Trip.com in China é uma remuneração total anual de CN¥1,175,529. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Trip.com para a função de Gerente de Produto in China é CN¥541,157.

Outros Recursos