TripAdvisor Designer de Produto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da TripAdvisor. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

£89.6K - £106K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£78.9K£89.6K£106K£112K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na TripAdvisor, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na TripAdvisor in United Kingdom é uma remuneração total anual de £112,054. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TripAdvisor para a função de Designer de Produto in United Kingdom é £78,925.

