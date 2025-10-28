Diretório de Empresas
TripAdvisor Marketing Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Marketing na TripAdvisor totaliza $216K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da TripAdvisor. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
Marketing
$216K
$150K
$40.5K
$25.5K
2-4 Anos
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na TripAdvisor?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na TripAdvisor, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na TripAdvisor in United States é uma remuneração total anual de $297,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TripAdvisor para a função de Marketing in United States é $200,500.

