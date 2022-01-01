Diretório de Empresas
TripActions
TripActions Salários

O salário da TripActions varia de $74,990 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $227,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TripActions. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Analista de Dados
$84.9K
Cientista de Dados
Median $75K
Analista Financeiro
$116K

Designer de Produto
$108K
Gerente de Produto
Median $227K
Gerente de Projeto
$129K
Vendas
$84.6K
Engenheiro de Software
Median $220K
Perguntas Frequentes

