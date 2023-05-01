Treasury Prime Salários

Diretório de Empresas
O salário da Treasury Prime varia de $149,243 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $223,151 para Sucesso do Cliente na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Treasury Prime. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $170K

Engenheiro de Software Backend

Sucesso do Cliente
$223K
Gerente de Produto
$149K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Treasury Prime é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,151. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Treasury Prime é $170,000.

