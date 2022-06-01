Diretório de Empresas
TravelPerk
TravelPerk Salários

O salário da TravelPerk varia de $51,178 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $152,176 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TravelPerk. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $82.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $152K
Operações de Atendimento ao Cliente
$113K

Recursos Humanos
$86.6K
Vendas
$51.2K
Gerente de Engenharia de Software
$97.2K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na TravelPerk, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na TravelPerk é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $152,176. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TravelPerk é $91,918.

Outros Recursos