TransUnion Salários

O salário da TransUnion varia de $10,548 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $300,000 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TransUnion. Última atualização: 10/27/2025

Don't get lowballed
Cientista de Dados
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Engenheiro de Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
L2 $113K
L4 $179K

Gerente de Ciência de Dados
Median $184K
Analista de Negócios
Median $99.5K
Vendas
Median $300K
Gerente de Operações de Negócio
$123K
Desenvolvimento de Negócios
$140K
Analista de Dados
$116K
Analista Financeiro
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Jurídico
$114K
Consultor de Gestão
$101K
Marketing
$231K
Operações de Marketing
$88.7K
Designer de Produto
$97.5K
Gerente de Programa
$140K
Gerente de Projeto
Median $149K
Gerente de Engenharia de Software
$110K
Gerente de Programa Técnico
$184K
Capitalista de Risco
$169K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na TransUnion é Vendas com uma remuneração total anual de $300,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TransUnion é $122,610.

Outros Recursos