TransUnion Salários

O salário da TransUnion varia de $10,548 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $300,000 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TransUnion . Última atualização: 10/27/2025