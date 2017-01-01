Diretório de Empresas
Trait d'Union
    • Sobre

    Trait d'Union is a specialized recruitment agency that connects freelancers with companies for tech missions. The agency emphasizes quality service and actively engages with the community.

    https://tduconsulting.com
    Site
    2019
    Ano de Fundação
    30
    # de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

