Trainline
Trainline Salários

O salário da Trainline varia de $35,148 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $142,353 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trainline. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $142K
Gerente de Engenharia de Software
Median $122K

Designer de Produto
Median $74.5K
Analista de Negócios
Median $84.9K
Analista de Dados
$83.1K
Cientista de Dados
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
A função com maior remuneração relatada na Trainline é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $142,353. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Trainline é $84,017.

