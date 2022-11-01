Trafigura Salários

Diretório de Empresas
O salário da Trafigura varia de $27,624 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $437,175 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trafigura. Última atualização: 10/27/2025

Analista de Negócios
$76.2K
Cientista de Dados
$437K
Recursos Humanos
$27.6K

Engenheiro de Software
$161K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Trafigura é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $437,175. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Trafigura é $118,524.

