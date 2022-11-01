Trafigura Salários

O salário da Trafigura varia de $27,624 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $437,175 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trafigura . Última atualização: 10/27/2025