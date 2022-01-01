Diretório de Empresas
Toyota USA
Toyota USA Salários

A faixa salarial da Toyota USA varia de $76,500 em remuneração total por ano para um Gerente de Programa Técnico na extremidade inferior a $194,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Toyota USA. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
15 $161K
16 $133K
Engenheiro Mecânico
Median $96K

Analista de Negócios
Median $100K
Gerente de Projeto
Median $115K
Gerente de Produto
Median $137K
Gerente de Engenharia de Software
Median $194K
Engenheiro Químico
$102K
Atendimento ao Cliente
$79.6K
Analista de Dados
$131K
Analista Financeiro
$147K
Recursos Humanos
$151K
Designer de Produto
Median $120K
Gerente de Programa
$106K
Recrutador
$95.5K
Vendas
$79K
Analista de Cibersegurança
$80.4K
Arquiteto de Soluções
$166K
Gerente de Programa Técnico
$76.5K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$106K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Toyota USA é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $194,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Toyota USA é $115,000.

