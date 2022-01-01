Tower Research Capital Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Tower Research Capital varia de $53,765 em remuneração total por ano para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade inferior a $299,700 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tower Research Capital. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $57.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$104K
Cientista de Dados
$300K

Analista Financeiro
$133K
Tecnólogo em Informática (TI)
$131K
Gerente de Engenharia de Software
$53.8K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tower Research Capital é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $299,700. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tower Research Capital é $117,563.

