TOTVS Salários

A faixa salarial da TOTVS varia de $10,894 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $33,590 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da TOTVS. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $18.7K
Designer de Produto
$12.4K
Gerente de Produto
$10.9K

Vendas
$33.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na TOTVS é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $33,590. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na TOTVS é $15,557.

