Toshiba
Toshiba Salários

A faixa salarial da Toshiba varia de $30,845 em remuneração total por ano para um Gerente de Programa Técnico na extremidade inferior a $208,035 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Toshiba. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $119K
Desenvolvimento de Negócios
$152K
Engenheiro de Hardware
$43.5K

Engenheiro Mecânico
$115K
Gerente de Programa
$136K
Gerente de Projeto
$118K
Vendas
$208K
Engenheiro de Software
$38K
Gerente de Engenharia de Software
$189K
Gerente de Programa Técnico
$30.8K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Toshiba é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,035. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Toshiba é $118,139.

