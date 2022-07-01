Diretório de Empresas
Torc Robotics
Torc Robotics Salários

A faixa salarial da Torc Robotics varia de $18,814 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $248,352 para um Engenheiro de MEP na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Torc Robotics. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $152K

Engenheiro de Aprendizado de Máquina

Engenheiro de Software de Produção

Analista de Negócios
$185K
Atendimento ao Cliente
$51.6K

Analista de Dados
$174K
Engenheiro de Hardware
$18.8K
Engenheiro Mecânico
$186K
Engenheiro de MEP
$248K
Gerente de Produto
$237K
Gerente de Engenharia de Software
$137K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Torc Robotics, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Torc Robotics é Engenheiro de MEP at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,352. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Torc Robotics é $174,049.

