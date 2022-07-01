Torc Robotics Salários

A faixa salarial da Torc Robotics varia de $18,814 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $248,352 para um Engenheiro de MEP na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Torc Robotics. Última atualização: 8/25/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Torc Robotics, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)
25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)
