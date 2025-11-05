Diretório de Empresas
Tide
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Tide Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Tide totaliza ₹3.44M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹3.44M
Nível
L3
Salário base
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tide?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tide in India é uma remuneração total anual de ₹4,852,399. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tide para a função de Engenheiro de Software in India é ₹3,388,029.

