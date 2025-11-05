Diretório de Empresas
Tide
Tide Gerente de Ciência de Dados Salários

A remuneração total média de Gerente de Ciência de Dados in India na Tide varia de ₹7.67M a ₹10.73M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

₹8.3M - ₹9.65M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ciência de Dados na Tide in India é uma remuneração total anual de ₹10,732,501. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tide para a função de Gerente de Ciência de Dados in India é ₹7,666,072.

