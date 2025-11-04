Diretório de Empresas
Thryv Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Thryv totaliza $86.5K por year para Software Engineer I. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $90K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thryv. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
$86.5K
$83K
$0
$3.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Thryv?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Desenvolvedor Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Thryv in United States é uma remuneração total anual de $185,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thryv para a função de Engenheiro de Software in United States é $86,000.

