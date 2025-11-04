Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Thredd totaliza £72.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thredd. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£72.5K
Nível
3
Salário base
£66.8K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£5.6K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Thredd in United Kingdom é uma remuneração total anual de £79,524. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thredd para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £72,822.

