Diretório de Empresas
Thrasio
Thrasio Salários

O salário da Thrasio varia de $51,640 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thrasio. Última atualização: 10/15/2025

Engenheiro de Software
Median $60K
Cientista de Dados
Median $180K
Gerente de Produto
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operações de Negócio
$114K
Analista de Negócios
$124K
Desenvolvimento de Negócios
$130K
Analista de Dados
$51.6K
Banker de Investimentos
$141K
Marketing
$194K
Gerente de Projeto
$122K
Gerente de Engenharia de Software
$201K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Thrasio é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thrasio é $130,345.

