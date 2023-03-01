ThousandEyes Salários

Diretório de Empresas
O salário da ThousandEyes varia de $38,997 em remuneração total por ano para Sucesso do Cliente na faixa mais baixa a $673,891 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ThousandEyes. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $237K
Sucesso do Cliente
$39K
Designer de Produto
$279K

Gerente de Produto
$412K
Vendas
$674K
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Na ThousandEyes, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (11.00% por período)

  • 34% adquire no 3rd-ANO (11.33% por período)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ThousandEyes é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $673,891. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThousandEyes é $279,098.

