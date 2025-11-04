Diretório de Empresas
Thought Machine
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Thought Machine Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Gerente de Engenharia de Software na Thought Machine totaliza £181K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£181K
Nível
M3
Salário base
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bônus
£9.6K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Thought Machine in United Kingdom é uma remuneração total anual de £192,448. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thought Machine para a função de Gerente de Engenharia de Software in United Kingdom é £142,544.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Thought Machine

Empresas Relacionadas

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos