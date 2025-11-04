Diretório de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in United Kingdom na Thought Machine varia de £56.6K a £77.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Thought Machine in United Kingdom é uma remuneração total anual de £77,296. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thought Machine para a função de Recrutador in United Kingdom é £56,639.

