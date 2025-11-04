Thought Machine Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United Kingdom na Thought Machine totaliza £105K por year para IC2. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £83.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus IC1 Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £105K £105K £0 £0 IC3 Senior Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC4 Principal Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 1 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

