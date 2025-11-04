Diretório de Empresas
Thought Logic Consulting
Thought Logic Consulting Consultor de Gestão Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Consultor de Gestão na Thought Logic Consulting totaliza $165K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Thought Logic Consulting. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Total por ano
$165K
Nível
-
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$15K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Thought Logic Consulting?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Thought Logic Consulting in United States é uma remuneração total anual de $210,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thought Logic Consulting para a função de Consultor de Gestão in United States é $161,500.

