Thinkific Salários

O salário da Thinkific varia de $66,637 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $150,565 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thinkific. Última atualização: 11/15/2025

Gerente de Produto
Median $103K
Engenheiro de Software
Median $108K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$108K

Atendimento ao Cliente
$75.4K
Operações de Marketing
$73K
Designer de Produto
$139K
Recrutador
$66.6K
Gerente de Engenharia de Software
$151K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Thinkific, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Thinkific é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,565. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thinkific é $105,321.

