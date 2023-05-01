Diretório de Empresas
THINK Surgical
THINK Surgical Salários

O salário da THINK Surgical varia de $71,244 em remuneração total por ano para Engenheiro Biomédico na faixa mais baixa a $165,825 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da THINK Surgical. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $163K
Engenheiro Biomédico
$71.2K
Designer de Produto
$159K

Gerente de Design de Produto
$166K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na THINK Surgical é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na THINK Surgical é $160,683.

