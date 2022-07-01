Diretório de Empresas
Think Company
Think Company Salários

O salário da Think Company varia de $89,445 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $127,400 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Think Company. Última atualização: 11/21/2025

Designer de Produto
$89.4K
Gerente de Design de Produto
$127K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Think Company é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Think Company é $108,423.

