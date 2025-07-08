The Stepstone Group Salários

O salário da The Stepstone Group varia de $52,462 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $184,677 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Stepstone Group . Última atualização: 9/2/2025