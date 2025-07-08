Diretório de Empresas
The Stepstone Group
The Stepstone Group Salários

O salário da The Stepstone Group varia de $52,462 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $184,677 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Stepstone Group. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Gerente de Ciência de Dados
$185K
Cientista de Dados
$94.4K
Tecnólogo da Informação (TI)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Produto
$101K
Vendas
$52.5K
Engenheiro de Software
$109K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na The Stepstone Group é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,677. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na The Stepstone Group é $103,850.

