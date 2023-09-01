The ODP Corporation Salários

Diretório de Empresas
O salário da The ODP Corporation varia de $139,300 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $190,950 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The ODP Corporation. Última atualização: 9/2/2025

Engenheiro de Software
Vendas
$139K
Gerente de Engenharia de Software
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
A função com maior remuneração relatada na The ODP Corporation é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na The ODP Corporation é $171,000.

