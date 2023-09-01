Diretório de Empresas
The Economist
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

The Economist Salários

O salário da The Economist varia de $47,509 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $186,961 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Economist. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $47.5K
Gerente de Engenharia de Software
Median $187K
Gerente de Produto
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vendas
$98.5K
Pesquisador de UX
$91.4K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na The Economist é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $186,961. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na The Economist é $98,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para The Economist

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • Amazon
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos