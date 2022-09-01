The Container Store Salários

O salário da The Container Store varia de $50,250 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $108,780 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Container Store . Última atualização: 10/19/2025