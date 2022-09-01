Diretório de Empresas
The Container Store
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

The Container Store Salários

O salário da The Container Store varia de $50,250 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $108,780 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Container Store. Última atualização: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Atendimento ao Cliente
$50.3K
Analista Financeiro
$71.7K
Gerente de Produto
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Engenheiro de Software
$109K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na The Container Store é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $108,780. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na The Container Store é $81,597.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para The Container Store

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Apple
  • Amazon
  • Dropbox
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos