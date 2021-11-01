Diretório de Empresas
The Boring Company
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

The Boring Company Salários

O salário da The Boring Company varia de $89,550 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $230,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Boring Company. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Mecânico
Median $90K
Cientista de Dados
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Engenheiro de Hardware
$143K
Designer de Produto
$89.6K
Gerente de Projeto
$154K
Recrutador
$119K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na The Boring Company é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $230,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na The Boring Company é $142,811.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para The Boring Company

Empresas Relacionadas

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos