Thales Salários

O salário da Thales varia de $20,100 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $176,880 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thales . Última atualização: 9/1/2025