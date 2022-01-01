Diretório de Empresas
Thales
Thales Salários

O salário da Thales varia de $20,100 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $176,880 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thales. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Analista de Cibersegurança
Median $73K
Arquiteto de Soluções
Median $84.1K

Cientista de Dados
Median $40.2K
Vendas
Median $161K
Assistente Administrativo
$48.8K
Engenheiro Aeroespacial
$76K
Engenheiro Químico
$20.5K

Engenheiro de Pesquisa

Engenheiro Elétrico
$66.9K
Engenheiro de Hardware
$23.5K
Tecnólogo da Informação (TI)
$20.1K
Jurídico
$64.1K
Engenheiro Mecânico
$86.5K
Engenheiro Óptico
$41.9K
Designer de Produto
$175K
Gerente de Produto
$65K
Gerente de Projeto
$90.8K
Gerente de Engenharia de Software
$177K
Gerente de Programa Técnico
$52.7K
Redator Técnico
$44K
Pesquisador de UX
$70.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Thales é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $176,880. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Thales é $65,001.

Outros Recursos