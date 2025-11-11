Diretório de Empresas
Tesla
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • Berlin Metropolitan Region

Tesla Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Berlin Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Berlin Metropolitan Region na Tesla varia de €79K por year para P2 a €95K por year para P3. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €81K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tesla. Última atualização: 11/11/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
P1
Associate Engineer(Nível Iniciante)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Tesla in Berlin Metropolitan Region é uma remuneração total anual de €112,767. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tesla para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Berlin Metropolitan Region é €77,914.

