A remuneração de Engenheiro de Pesquisa in United States na Tesla totaliza $266K por year para P3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tesla. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$266K
$178K
$87.6K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.